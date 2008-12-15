Nasrettin Hoca gibi; ölen de haklı, öldüren de!

Trene binerken dengesini kaybederek düşüp ölen gencin ailesi, 3 bin 982 YTL 'tehir tazminatı'na çarptırıldı. Ancak bir başka mahkeme aileyi haklı buldu, TCDD'ye 55 bin YTL manevi tazminat cezası verdi.



Trenden düşen oğulları için 3 bin 982 YTL'lik 'tehir cezası' ödemesine karar verilen aileye, bir başka mahkemeden "manevi" destek geldi. TCDD, ailenin ödediği cezanın 14 katı olan 55 bin YTL'lik manevi tazminat ödemeye mahkûm oldu. Ankara'da bayan kuaförlüğü yapan 17 yaşındaki Savaş Yeşil, 23 Eylül 2005'te Kızılay'da sevgilisiyle buluşmak için evden çıktı. Kurtuluş tren istasyonunda banliyö trenine binmek isteyen Savaş Yeşil, iddiaya göre trenin o esnada aniden hareket etmesi sonucu vagon ve peron rıhtımı arasındaki boşluğa düşerek hayatını kaybetti.



'Asıl kusurlu oğlunuz’



Acı kazanın ardından Savaş Yeşil'in annesi Kudret Yeşil ve babası Haydar Yeşil, Ankara 1. Ticaret Mahkemesi'nde, maddi tazminat davası açtı. Acılı anne baba, Kurtuluş tren istasyonunda olay tarihinde inşaat çalışmaları yapıldığını, garın yolcu iniş-binişlere uygun olmadığını, ayrıca trenin kapılarını kapatmadan aniden hareket etmesi nedeniyle TCDD'nin kusurlu olduğunu ileri sürdü.



TCDD ise aynı mahkemede, duyanları hayrete düşüren bir karşı dava açarak, asıl kusurun hareket halindeki trenden düşüp hayatını kaybeden Savaş Yeşil'de olduğunu ileri sürdü. TCDD kaza nedeniyle tren seferlerinin ertelendiğini de vurgulayarak, anne ve babadan 5 bin 310 YTL tehir tazminatı talep etti.



Her iki davanın görüldüğü Ankara 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi, 8 Kasım 2007'de TCDD'nin baba Haydar Yeşil'e 3 bin 258, anne Kudret Yeşil'e ise 3 bin 792 YTL maddi tazminat ödemesine hükmetti. Ancak aynı mahkeme, çiftin de TCDD'ye 3 bin 982 YTL "tehir tazminatı" ödemesini kararlaştırdı.



Tehir tazminatından vazgeçti



Ankara 6. Asliye Ticaret Mahkemesi de, geçtiğimiz günlerde TCDD'nin Yeşil ailesine tehir tazminatının 14 katı bir tutarı, 55 bin YTL'yi manevi tazminat olarak ödemesine karar verdi. Öte yandan bu olaydan sonra TCDD'nin tren kazaları sonrası talep ettiği tehir tazminatlarından da vazgeçtiği belirtildi.

