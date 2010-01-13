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Yaşam

Nasreddin Hoca Üniversitesi geliyor

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan, Akşehir'e Nasreddin Hoca Üniversitesi kurulacağını söyledi.

13 Ocak 2010 02:00

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan, Akşehir'e Nasreddin Hoca Üniversitesi kurulması için çalışma başlatıldığını söyledi.


AKP Konya Milletvekili Orhan Erdem ile birlikte Yunak'a giden Okudan, Kaymakam Fatih Yılmaz, Belediye Başkanı Yusuf Bayat ve Cumhuriyet Savcısı Onur Yiğit tarafından karşılandı.


Birlik Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Fatih Yılmaz, ilçeye yüksekokul kazandırılmasıyla ilgili Yunak'a gelen milletvekili Orhan Erdem ve Rektör Prof. Dr. Süleyman Okudan'a teşekkür etti.


Rektör Prof. Dr. Süleyman Okudan ise yaptığı konuşmada, Konya'nın bir ilçesi olan Akşehir'in nüfus ve ekonomik gücüyle, il büyüklüğüne ulaştığını söyledi.


Akşehir'e Nasreddin Hoca Üniversitesi'nin kurulması için çalışma başlatıldığını ifade eden Okudan, şunları kaydetti:


''Bu üniversite bünyesinde Yunak'a yüksekokul yapılması teklifi de Nasreddin Hoca Üniversitesi çalışmasının içindedir. Milletvekilimiz Orhan Erdem'in daveti üzerine Yunak'a geldim, daha önce de gelmiştim. Yunak'a yüksekokul yapılması konusunda onay için çalışacağız. Sizler de bağışlarınızla yüksekokulun arsa ve binasını yaparak katkı sağlayacaksınız. Doğanhisar Yüksekokulu bu konuda çok güzel bir örnek. Orada tüm siyasiler ve halk kenetlenerek çok güzel bir bina yaptılar. Yunak'tan da güzel bir bina bekliyoruz.''

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