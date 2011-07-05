-NASREDDİN HOCA İLE DAVUTOĞLU GÖLE MAYA ÇALDI AKŞEHİR (A.A) - 05.07.2011 - 52. Uluslararası Nasreddin Hoca Anma ve Mizah Günleri kapsamında temsili Nasreddin Hoca Rasim Öztekin, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu Akşehir Gölü'ne maya çaldı. Bakan Davutoğlu ve beraberindekiler, ilk olarak Nasreddin Hoca'nın türbesine giderek Nasreddin Hoca'yı temsili olarak canlandıran oyuncu Rasim Öztekin'i şenliklere davet etti. Temsili Nasreddin Hoca Rasim Öztekin de türbesinden çıkarak Bakan Davutoğlu ile türbenin önündeki, üzerinde ''dünyanın ortası'' yazan taşın üzerine çıktı. Temsili Nasreddin Hoca burada yaptığı konuşmada, Nasreddin Hoca'nın her yıl verdiği mesajları yineleyeceğini belirterek, bu mesajların barış, dostluk, hoşgörü, sevgi ve saygı olduğunu belirtti. Biraz sonra Akşehir'de teftişe başlayacağını ifade eden temsili Nasreddin Hoca Öztekin, geçen yılki mesajların yerine getirilip getirilmediğine bakacağını belirtti. Bakan Davutoğlu ise bu yıl hep beraber Anadolu insanının mütebessim yüzünü tanıtacak faaliyetler içerisinde olacaklarını söyledi. Daha sonra temsili Nasreddin Hoca, eşeğine ters binerek, Davutoğlu ve beraberindekilerle birlikte türbeden ayrıldı. Temsili Nasreddin Hoca Öztekin ve beraberindekiler, Akşehir'e yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Akşehir Gölü'ne geldi. Burada düzenlenen göle maya çalma töreninde konuşan temsili Nasreddin Hoca Öztekin, ''Dünyada barış, özgürlük, sevgi, saygı ve Türkiye'nin hiç durmadan başarısı için göle maya çalacağım. İnşallah tutar. Tutarsa çok iyi yoğurt yeriz'' dedi. Bakan Davutoğlu ise hem Türkiye'deki hem bölgedeki kardeş halklar hem de dünya barışı için göle barış mayası çaldığını söyledi. Konuşmaların ardından temsili Nasreddin Hoca Öztekin, Bakan Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu, Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek Akşehir Gölü'ne maya çaldı.