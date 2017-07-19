Nasreddin Hoca heykelinde 'patent' tartışması

Afyonkarahisar Karayolu’ndaki dinlenme tesislerine konulan Nasreddin Hoca heykelleri sosyal medyada tepki çekmiş Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Nasreddin Hoca isminin ve figürlerinin izinsiz kullanımının önüne geçmek için patent alacaklarını açıklamıştı.Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Akkaya'nın bu açıklamasına tepki göstererek, "Dünyaya mal olmuş insanların patentini alamazsınız" dedi

Başkan Akkaya, dün yaptığı açıklamada ise belediye tarafından oluşturulan özel komisyonun üyeleriyle birlikte 4 dinlenme tesisini ziyaret ederek heykeller konusunda uyarıda bulunduklarını açıkladı. Gazete Habertürk'ten Zafer Samancı ve Can Hacıoğlu'nun haberine göre Akkaya, “İşletme sahiplerine aslına uygun olmayan Nasreddin Hoca figürleri ile ilgili çalışma yapacağımızı, bu konuda bize yardımcı olmalarını istedik. Olumlu yanıt aldık. Çalışmaya ilçemizden başlayacağız ardından Konya ve Türkiye geneline genişleterek devam ettireceğiz” diye konuştu.

Bakanlıkla ortak çalışma

Eskişehir’in Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’den Akkaya’nın “Patent alacağız” açıklamasına tepki gösterdi. Yüzügüllü, “Dünyaya mal olmuş kişilerin patentini alamazsınız. Böyle bir şeyin örneği yok. Nasreddin Hoca’nın figürü ve tanıtımı için biz zaten Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak çalışma yapıyoruz. Nasreddin Hoca’nın Sivrihisarlı olduğu, burada doğduğu ve vefat ettiği bilimsel delillerle de kanıtlandı. Kimse Nasreddin Hoca’nın patentini alamaz” açıklamasında bulundu.