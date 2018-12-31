Nasreddin Hoca hasta çocuklara hediye dağıttı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili Cemal Kaplan, Nasreddin Hoca kılığına bürünerek kanser hastası çocukları hastanede ziyaret etti, hediye dağıttı.

7 yıldır farklı kostümlerle çocuklara hediye dağıtan Cemal Kaplan, bu yıl da Nasreddin Hoca kostümü giyerek kanser hastası çocuklara hediye dağıttı. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi\'nde tedavi gören çocukları tek tek ziyaret eden Cemal Kaplan, kanser hastası çocuklara oyuncak hediye etti.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili Cemal Kaplan, \"Bu sene yedincisini yapıyoruz bunun. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti olarak böyle bir girişimde bulunduk. Amacımız hem çocuklarımızı sevindirmek, hem de onlarla beraber hoş vakit geçirmek. Bugün de Kocaeli Üniversitesi Çocuk Servisi\'ni ziyaret ettik. Onlarla beraber güzel vakit geçirdik. Buradan yine kentin içerisindeki bazı minik çocuklara da uğrayıp onların da yeni yılını Nasreddin Hoca olarak kutlayacağız. Onlarla beraber olmak, onlarla o anı yaşamak çok farklıydı. Allah hepsine acil şifalar versin. Gerçekten hayat dolu çocuklar. İnşallah tez vakitte sağlıklı bir şekilde buradan çıkarlar. Yeni yılda en büyük temennimiz onların sağlıklı bir şekilde buradan çıkması. İçeride duygulanmamak mümkün değil\" dedi.

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