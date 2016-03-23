Nasrallah: Türkiye, Suriye barış görüşmelerini engelliyor

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Türkiye ile Suudi Arabistan'ı Suriye barış görüşmelerini engellemekle suçladı. Nasrallah, "Politik çözüme dair herhangi bir adım ilk olarak bu 2 ülke tarafından engelleniyor" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Lübnan merkezli Al Mayedeen kanalına konuşan Nasrallah, “Politik çözüme dair herhangi bir adım ilk olarak Suudi Arabistan, ardından Türkiye tarafından engelleniyor” dedi. Nasrallah, ‘Türkiye’nin Suriye savaşındaki kaybının Suudi Arabistan’ınkinden daha fazla olduğunu ifade etti. Nasrallah ayrıca, Rusların Suriye’den çekilmeden önce kendilerine danışmadığını ancak çekilme gerçekleşmeden önce bilgilendirildiklerini dile getirdi.