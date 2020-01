Nasrallah: Türk ordusu Suriye'ye gelirse bedelini öder

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Suriye'ye kara harekatı düzenleyeceği yönündeki haberlerle ilgili, 'Türk ordusu ve Suud eğer Suriye'ye gelirse bunun bedelini öder' ifadesini kullandı. Nasrallah, Türkiye, Suudi Arabistan ve İsrail'in 'çıkarlarının uyuştuğunu' söyledi.

Radikal'de yer alan habere göre; Hasan Nasrallah, 'Şehitler Günü' nedeniyle bir konuşma yaptı. Nasrallah, Beyrut'ta gerçekleştirdiği konuşmada Suriye'deki gelişmelere geniş yer ayırdı. Hizbullah liderinin konuşmasından satır başları şöyle;

"İsrail, Suriye'deki rejim değişikliğini fırsat olarak belirtti. Suriye direniş ekseninin önemli direğidir. Eğer bu direk yıkılırsa direniş ekseni büyük yara alır. İsrail, Suriye rejiminin varlığını kendine tehdit olarak görüyor.İsrail Esad'a değil Suriye devletinin direnişçi tavrına düşmandır. Onlar için kişiler önemli değil.

Türkiye, Arabistan ve İsrail'in çıkarları buluşuyor. Bunlar hiçbir şekilde Beşar Esad'ın ayakta kalmasını istemiyorlar. Hatta ılımlı muhaliflerin Esad ile ortaklaşmasını dahi istemiyorlar. Türkler, Suudlar ve İsrailliler için Suriye savaşının devam etmesi sorun değil. Esad'ın ayakta kalmasını asla kabul etmiyorlar. Türkiye, Suud ve Batılılar açısından şu an Suriye konusu çok farklı konumda.

İsrail, Suriye'nin etnik, ırk olarak bölünmesini istiyor. Suriye bölünürse İsrail için tehdit olamaz artık. Suriye'de ulusal uzlaşmayı asla istemiyorlar, kendi çıkarları için Suriye'nin bölünmesini istiyorlar. Bunlar Siyonistlerin kendi ifadeleri. Onları çok iyi anlayıp insanlara doğruları anlatmalıyız

"Türkiye, Neo-Osmanlı projesinde başarısız oldu"

İsrail, Suriye'deki savaşta her zaman başarısız oldu çünkü Suriye hükümeti dimdik ayakta ve bölünmedi. Çünkü Suriye ordusu ve müttefikleri Suriye'nin bölünmesini engellediler. Tekfirciler kendi cahiliye devletlerini kurmak istediler, bugün de bu proje aynı şekilde başarısız oldu. Türkiye de Neo-Osmanlı projesini Suriye'de ikame etmede başarısız oldu. Eğer başarılı olsaydı Lübnan, Mısır ve diğer yerlerde bunu devam ettirecekti. Başarısızlık şu an tam anlamıyla bir yenilgiyi temsil etmiyor. Binlerce yabancı savaşçı Suriye'ye getirildi. Suriye ve müttefikleri hedefti ama Suriye ordusu devletin bölünmemesi konusunda başarılı oldu.



"Türkler Suriye'ye silah aktardı; tarihte böyle yardım görülmedi"



Türkler, Batılılar ve Suudlar milyarlarca dolar ve silahı Suriye'ye aktardılar. Tarihte böyle "yardım" görülmedi. Suriye'de mezhep savaşını başlatamadılar. Türkiye kazanırsa ABD kazanmış demektir. Peki nasıl başarısız oldular? Suriye devleti, ordusu, halk güçleri ve halkın desteği ile başarısız oldular. Bugün karşı taraf başarısız ama Direniş Ekseni zafere çok yakın. Kuzey Lazkiye büyük ölçüde temizlendi. Suriye Ordusu müthiş ilerliyor. Hatta ordu bazı bölgelere hiç kurşun sıkmadan giriyor.

Artık yepyeni bir kapı açıldı. Bu art arda yaşanan yenilgiler, Arabistan'ı ve Türkiye'yi sinirlendiriyor. Tabii Türkiye ile Arabistan'ın müdahale planı ciddi gibi (gülüyor).



"Suriye'ye gelirlerse bedelini öderler"



Bunlar Rakka'da mı savaşacak? Türkiye-Suud destekli örgütler art arda yenilgi yaşıyor. Türkiye-Suud, Suriye'de savaşın devam etmesini sağlıyorlar. Paralı askerlerle kara müdahalesi planlıyorlar. Eğer son çare olarak Suriye'ye girerlerse Suriye savaşına benzin dökülür. Çünkü son seçenekleri bu. Eğer Türkiye IŞİD'den kurtulmak istiyorsa sınırları kapatsın ve petrol satışını engellesin.

Türk ordusu ve Suud eğer Suriye'ye gelirse bunun bedelini öder. Şu an Suriye'de Direniş ekseni olarak başarılıyız. Bunca yıla rağmen Suriye ordusu dimdik ayaktadır. Ne ABD, ne Suud ne Türkiye asla Suriye'ye hükmedemeyecek, buna asla izin vermeyeceğiz. Suriye; direniş çadırının direği olarak kalacak. Biz Hizbullah olarak her zaman and olsun ki Suriye'nin yanındayız. Suriye'de verdiğimiz tertemiz şehitlerimizle iftihar ediyoruz. Onlar aynı Temmuz savaşında şehit olanlar gibidir. Meydan aynı meydan, hedef aynı hedef, zafer aynı zafer. Biz diyoruz ki her zaman olmamız gereken yerde olacağız. Zaferler yaratmaya devam edeceğiz."