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BBC Türkçe

Nasrallah: Trump, İran'daki protestolarla ilgili hayal kırıklığına uğrayacak

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İran'daki protestolarla ilgili "Endişelenecek bir şey yok" dedi ve ABD Başkanı Trump'ın hayal kırıklığına uğrayacağını söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İran'daki protestoları eleştirdi ve ABD Başkanı Trump'ın gösterilerle ilgili hayal kırıklığına uğrayacağını söyledi.

Örgüte yakın TV kanalı 'e konuşan Nasrallah, "Endişelenecek bir şey yok. Protestoların boyutu büyük değil. Yaşananlar 2009'da olanlarla kıyaslanabilir değil" dedi.

Nasrallah, protestolara ekonomik sorunların neden olduğunu; ABD, İsrail ve Suudi Arabistan gibi dış güçlerin bu memnuniyetsizliği istismar ettiğini söyledi.

Hizbullah lideri, hem Trump'ın hem de protestoların büyümesini ve rejimin çöküşüne neden olmasını bekleyenlerin hayal kırıklığına uğrayacağını belirtti.

İran'da geçen Perşembe günü Meşhed kentinde ekonomik sorunlara tepki olarak başlayan gösteriler, siyasal taleplerle ülke geneline yayılmıştı.

Nasrallah röportajında, Suriye'deki savaşın en geç bir-iki yıl içinde biteceğini de söyledi.

Hizbullah, 2011'den bu yana Suriye'de yaşanan çatışmalarda, Suriye yönetiminin yanında yer alıyor.

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