Nasrallah: 5 yıl önce Şam'ı ele geçirmek isteyenler bugün sendelemeye başladı

Lübnan'daki Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, "Rusya'nın tutumu oldukça kesin. Hizbullah olarak bizim tutumumuz da Suriye ve bölgedeki büyük tehlikelerin uzaklaştırılmasına katkı sağlayan her türlü güce sıcak bakmaktır" dedi.

Lübnan'ın "El-Menar" televizyonuna konuşan Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ABD Başkanı Barack Obama'nın, IŞİD'le mücadeledeki stratejisinin başarısız olduğunu ifade ederek,"Suriye'deki savaşın üzerinden 5 yıl geçti. Hedef Şam'ı ele geçirmekti. Bugün 'başarısızlık' sendelemeleri başladı" ifadesini kullandı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Suriye krizinin çözümünün bir parçası olduğunu savunan Nasrallah, "Bunun nedeni, rejimin şu ana kadar direnmesi. Sığınmacıların Avrupa'ya akın etmesinin durması ve krizin çözümü Suriye'deki savaşın durmasına bağlıdır" diye konuştu.

Rusya'nın, Ortadoğu 'da Suriye'den başka müttefiki olmadığını söyleyen Nasrallah, "Rusya'nın tutumu oldukça kesin. Hizbullah olarak bizim tutumumuz da Suriye ve bölgedeki büyük tehlikelerin uzaklaştırılmasına katkı sağlayan her türlü güce sıcak bakmaktır. Hizbullah bölgesel olaylarda etkisi olan Lübnanlı bir grup. Bizim hakkımızdaki 'devlet içinde devlet yapılanması' sözü kabul edilemez" yorumunda bulundu.

'ABD Suriye'yi İran'a karşı pazarlık konusu yaptı'

Hizbullah Genel Sekreteri, ABD'nin İran ile İran'ın nükleer programı konusunda yürüttüğü müzakereler esnasında Suriye konusunda da pazarlık yapmaya çalıştığını ama İran'ın müzakerelerin konusunu nükleer program ile sınırlı tuttuğunu belirtti. İran'ın Suriye'yi İsrail karşıtı eksenin bir parçası olarak görmeye devam etmeyi arzuladığını söyleyen Nasrallah, İran'ın Suriye'nin iç işlerine karışmamaya özen gösterdiğini vurguladı.

Nasrallah, Türkiye 'ye de çağrı yaparak "Türkiye'nin Suriye hükümetini devrimeye çalışan terörist gruplara silah göndermekten vazgeçmesini" istedi.

'Mina'daki facianın sorumlusu Suudi Arabistan'

Nasrallah, Mina'daki Hac faciasından Suudi Arabistan'ı sorumlu tutarak, "Suud yönetiminin olaya ilişkin yaptığı soruşturmalara İslam dünyasının da müdahil olması" çağrısında bulundu.

Olayın son derece üzüntü ve acı verici olduğunu söyleyen Nasrallah, "Mina olayı, hacılar rencide edilerek siyasi bir çatışmaya dönüştürüldü. Mantıklı olan, Suudi Arabistan hükümetinin sorumluluğu üstlenmesi. Bu felakette vatandaşları hayatını kaybeden İran, Fas gibi ülkelerin yanı sıra olaydan yara alan diğer ülkelerden de temsilciler soruşturmalara katılmalı" dedi.