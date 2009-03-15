Nasıl oy kullanacağım?

YSK'nın, seçimlerin kuralına uygun yapılması, seçmenin oyunun geçersiz sayılmaması ve oyların demokratik ortamda kullanılabilmesi için "oyların nasıl kullanılacağına dair" hazırladığı film, TRT ve isteyen özel televizyon kanallarında yayımlanacak.Tiyatrocu Levent Ülgen'in canlandırdığı bir karakter filmde, ilk defa oy kullanacak bir gence nasıl oy kullanacağını anlatıyor.Seçmen kartına göre nerede oy kullanacağına önceden bakılması, sabah erken saatlerde oy kullanmaya gidilmesi, mutlaka üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan bir kimlikle oy vermeye gidilmesi, aksi halde oy kullandırılmayacağı gibi bilgilere yer veriliyor.Filmde, belediye başkanlığı, il genel meclisi ve muhtarlık seçimlerinde oyların nasıl kullanacağı, oy kullandıktan sonra mürekkebin başka yerlere dağılmaması için neler yapılacağı, oy kullanırken, yaşlı, engelli ve hamilelere öncelik verilmesi gibi uyarılar da yapılıyor.