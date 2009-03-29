'Nasıl muhalefet yapılır göstereceğim'

MHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Turgut, 'AKP ve CHP'ye nasıl muhalefet yapıldığını göstereceğim' dedi.



MHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Turgut, 'medyanın, İstanbullulara ulaşmasına engel olduğunu' iddia etti. Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama yapan Turgut, ‘İstanbullu takdir hakkını kullanmıştır. Bize de muhalefet görevini verdi’dedi.



‘Bu tablonun oluşmasında medyanın rolünün büyük olduğunu" öne süren Turgut, ‘oyların AK Parti ve CHP arasında bölüştürülmeye çalışıldığını’savundu.



Turgut, İstanbul'un 60 yıldır iyi yönetilmediğini iddia ederek, 'Bunun içerisinde AKP'lisi de var, CHP'lisi de var. İstanbul'u son 5 yıldır beraber yönettiler. Bundan sonra da beraber yönetecekler’ diye konuştu.



‘Projeleriyle İstanbul'u nasıl yöneteceğini anlattığını, ancak anlaşılmadığını’ savunan Ahmet Turgut, 'Buna sitem ediyorum. Medya İstanbullulara ulaşmamızda bize engel oldu.'