'Nasıl kaderim varmış benim?'

Yakın arkadaşı İsmail Tunçbilek ile eski sevgilisi Ece Gürsel'in birlikte olduğu haberiyle sarsılan Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici’ye bir darbe de hırsızlardan geldi.



Eşi Nazire Şenlendirici ile sorunlu bir boşanma süreci geçiren, sevgilisi Deniz Seki cezaevinde olan ve son olarak yakın arkadaşı İsmail Tunçbilek ile eski sevgilisi Ece Gürsel birlikte olduğu haberiyle sarsılan Hüsnü Şenlendirici, şimdi de çok sevdiği motosikletinden oldu.



Mega Magazin’in haberine göre, Şenlendirici Etiler’deki evinin önüne park ettiği motosikletini bulamayınca şoke oldu. Şenlendirici “Nasıl bir kaderim varmış benim” diyerek yakın çevresine dert yandı.

