Nasıl bir sevgilisiniz

Uzmanlara göre birçok “sevgili” tipi var ve nasıl bir sevgili olduğunuzu kişiliğiniz kadar yaşadığınız ilişkiler de belirliyor. Ayrıca sürüp giden bir ilişki de zaman içinde bu sevgili figürü de değişebiliyor. Eğer nasıl bir sevgili olduğunuzu bilirseniz, ilişkinizi daha objektif değerlendirebilir, gelecekte yaşanacak olası problemlere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıca ilişkinizle ilgili beklentilerinizde daha gerçekçi olur.



Peki nasıl bir sevgili olduğunuzu düşündünüz mü hiç? Aşağıdaki 6 kadın tiplemesinden size uygun olanı seçin ve ilişkinizi daha sağlıklı ve mutlu kılmanın ipuçlarını öğrenin.



Romantik



Aşık olmayı seviyorsunuz. Tüm o ritüellere, hediye alıp vermelere, mum ışığında yenen yemeklere bayılıyorsunuz. Ancak “biraz” şekilcisiniz. Onun fiziksel özellikleri sizi her şeyden fazla etkiliyor. Saçları, kaşları, boyu, gözlerinin rengi… sevdiğiniz erkeğin fiziksel özellikleri sizin için bu kadar ön planda olunca, zamanla değişmesi sizi hayal kırıklığına öğretebiliyor.



Sağlıklı bir ilişki için;



Gerçek aşkın onun saçlarını kaybetmesiyle bitmeyeceğini unutmayın. İlişki olgunlaştıkça romansın yerini sıkıcı bir birlikteliğin almasını da gerekmiyor. Hafta sonu kaçamakları, baş başa gidebileceğiniz uzun tatiller organize edin. Bu tip önlemler ilişkinize heyecan katabilir ve sizi tekrar birbirinize yakınlaştırabilir.



Kuralcı



Tamam, biliyoruz; sizin prensipleriniz, kriterlerinize çok önemli ve bunlardan vazgeçmeye niyetiniz yok! Eşinizi yada sevgilinizi uzayıp giden kurallar listesizle sıkıyor, onu sizin standartlarınıza uymaya zorluyorsunuz. Ayrıca çok da detaycısınız. Özellikle ev yaşamında bu küçük detaylardan bir hapishane kuruyorsunuz karşı tarafa. Onun başka bir kişilik olduğunu, başka başka alışkanlıkları olduğunu, sizinle birlikte oluncaya kadar farklı bir evde farklı bir hayat sürdüğünü unutuyorsunuz.



Sağlıklı bir ilişki için;



Kurallar listesini bir kenara bırakın! Eğer “olmazsa olmaz” listenize bu kadar sıkı sıkıya sarılır ve uzlaşmaz bir tutum takınırsanız işin sonunda ya ilişkiniz yıpranacak yada yalnız kalacaksınız. Sonuçta birlikteliğiniz ve paylaştığınız sevgi her şeyden daha önemli. Ayrıca her ilişki mutlaka her ilki taraf için biraz “ödün vermek” anlamına gelir bunu unutmayın.





Takıntılı



Her dakikanızı partnerinizle beraber geçirmek istiyorsunuz. Ve uzun yıllardır onunla birlikte olsanız da hiçbir zaman tam bir güven duygusu yaşayamıyor,ilişkinizle ilgili her zaman bir takım endişeler taşıyorsunuz. Bu haliniz, sizin karşı tarafın omuzlarında yük halinde dönüşmenize yol açabiliyor, duygusal iniş çıkışlarınız onu çıldırtabiliyor.





Sağlıklı bir ilişki için



Partnerinizi sıkmayın. İlginiz pozitif gibi görünse de aşırıya kaçtığınızda ınu bunaltırsınız. Siz kovalarsınız o da kendini kaçmak zorunda hissedebilir. Hissettiğiniz “güvensizlik” ise belki daha da ciddi bir sorun. Eğer kendi başınıza sorunun üstesinden gelemiyorsanız bir uzmana danışabilirsiniz. Alacağınız profesyonel yardım ile yaşadığınız ruh halinin nedenlerini analiz edebilir daha sağlıklı hale getirmenin yollarını bulabilirsiniz.





Oyuncu



Kur yapmaya bayılıyorsunuz. İlgi duyduğunuz kişiyi minik oyunlarla etkilemek, flört etmek ve nihayetinde onu baştan çıkarmak size büyük haz veriyor. Ancak ilişki aşamasında kolaylıkla sıkılabiliyorsunuz. Sonrasında ise gözleriniz yeni bir av için parlıyor.





Sağlıklı bir ilişki için



Eğer ilişkinizi sürdürmek ve bu limanda demir atmak istiyorsanız öncelikle kapıları “kaçamaklara” açacak durumlardan uzak durmaya çalışın. Mesela o pek yakışıklı iş arkadaşlarınızla bir şeyler içmeye çıkmayıverin. Arkadaşınızın doğum günü partisinde tanıştığınız o hoş adama telefonunuzu vermeyin. Heyecanı, erkek arkadaşınız dışında birinde arayacağınıza onunla birlikte yaptığınız şeylere heyecan katın. Beraber dans dersine gidin örneğin; oyuncu yönünüzü seks hayatınızı canlandıracak şekilde kullanın.





Köle



Her zaman aldığınızdan çok daha fazlasını vermeye hazırsınız. Sürekli onun istekleri, ihtiyaçları ve mutluluğu…bu arada kendinizi ihmal ediyor , kendi ihtiyaçlarınızı göz ardı ediyorsunuz. Kendinizin ne istediğini düşünmüyorsunuz bile…





Sağlıklı bir ilişki için



İlişkiniz ya da evliliğiniz dışında bir hayatınızın olması çok önemli. Hobiler edinin, kendinize yeni ilgi alanları bulun. Yeni arkadaşlıklar kurun, ya da arkadaşlarınıza daha fazla zaman ayırın. Partneriniz olmadan da yalnız başınıza zaman geçirebilecek olanaklar yaratın. Yoksa bir gün, “senin için saçımı süpürge ettim” diye başlayan o meşhur cümleyi kurup, kendinizi mutsuz, işe yaramaz ve bomboş hissedebilirsiniz…





En iyi arkadaş



Aşk sizin için sadece içi boş tumturaklı bir laf. Romantizm sizi güldürüyor. İlişkilerinizde sanki onun sevgilisi, aşığı değil de yakın arkadaşı gibi davranıyorsunuz. Uzun vadede ilişkileriniz belki çok sessiz, sakin ama sağlam.





Sağlıklı bir ilişki için



Sizin de, onun da biraz romantizme ihtiyacı var. Onu seksi ve çekici bulduğunuzu göstermelisiniz. Arkadaşlık tabiî ki çok önemli, ancak sağlıklı bir ilişki daha fazlasına ihtiyaç duyuyor. Arada bir baş başa olabileceğiniz özel bir akşam yemeği planlamak ya da onu tutkulu bir şekilde öpmek iyi bir başlangıç olabilir.