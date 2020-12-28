Nashville patlamasında zanlının kimliği açıklandı

T24 Dış Haberler

Tennessee eyalet yetkilileri, Nashville'de Noel sabahı 3 kişiyi yaralayan ve şehir merkezindeki tarihi bazı yapılara zarar veren patlamayı 63 yaşındaki Anthony Warner'ın gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bilgi teknolojisi sektöründe çalışan ve elektronik sistemler konusunda tecrübeli olduğu belirtilen Warner'ın patlamada öldüğü belirtildi.

Tennessee'nin orta bölgesinin savcısı olan Cochran açıklamasında, "Bombacı Warner'dı. Bomba patladığı sırada oradaydı ve patlama sırasında yok oldu" dedi. Warner'ın Nashviller'in Antioch banliyösünde yaşadığı ifade edildi.

İncelemeler sırasında Warner'a ait araçta bulunan insan örneklerinin 63 yaşındaki vatandaşa ait olduğu tespit edildi.

Patlama, telekomünikasyon şirketi AT&T binası önünde meydana gelmişti. Patlamadan sonra Tennessee ve bazı çevre eyaletlerde AT&T kullanıcıları problemler yaşamıştı. WSMV'ye konuşan Steve Fridrich isimli bir vatandaş, Warner'ın adını haberlerde duyduktan sonra yetkililere ulaştığını ve FBI'ın kendisine "63 yaşındaki vatandaşın 5G teknolojisi hakkında paranoyak olup olmadığını" sorduğunu aktardı. Nashville Belediye Başkanı da patlamanın 5G teknolojisi ile bağlantılı olabileceğinin sinyalini verdi.

Aşırı sağcı hareket QAnon ve birçok benzer grup telefonlara yüksek hızda internet bağlantısı sağlayan 5G teknolojisi hakkında komplo teorileri yayıyor. Bunların arasında 5G'nin "derin devlet" tarafından kullanılan bir casusluk aracı olduğu, teknolojinin keser yaptığı ve Koronavirüs'ü yaydığı hakkında iddialar da bulunuyor.

Ne olmuştu?

ABD'nin Tennessee eyaletindeki Nashville kentinin şehir merkezinde Noel sabahı büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada birkaç bina ciddi hasar gördü ve üç kişi yaralandı.

Patlamanın bir karavanda meydana geldiği belirtildi. Reuters'ın aktardığına göre patlamadan kısa süre önce karavandan çevresinin boşaltılmasına dair uyarı yapan bir mesaj yayıldı.

Yerel basına göre patlamadan önce karavandan yayınlanan mesajda, "Bu bölge hemen boşaltılmalı. Bu bölge hemen boşaltılmalı. Bu mesajı duyuyorsanız bu bölgeyi hemen boşaltın" denildi.