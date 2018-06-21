Nasdaq / Friedman: ICO'lar perakende yatırımcıları istismar ediyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Haziran (DHA) – ABD merkezli özel borsa Nasdaq CEO’su Adena Friedman, ICO’ların (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi Halka Arzı) perakende yatırımcıları “istismar ettiklerini” ileri sürdü.

ABD’nin New York kentinde düzenlenen bir konferansta konuşan Friedman, ICO’ların perakende yatırımcılar için \"zararlı olduğunu\" savunurken, şöyle konuştu:

“Yönetimlerin insanlarının hoşlarına gitse de gitmese de paralarını alıp herhangi bir hizmet veya bilgi sunmaması, insanlardan yararlandığını gösterir.

“ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu’nun (SEC) ICO’ların menkul kıymetler kategorisinde değerlendirilme kararını kesinlikle destekliyorum.”

SEC, Bitcoin ve Ethereum gibi bazı kripto para birimlerinin komisyonun alanına girmediğini, bu sebeple emtia kategorisi altında görülmeleri gerektiğini açıklamış fakat çeşitli SEC yetkilisi ICO’ların ve diğer kripto para birimi varlıklarının kayıtlı olmayan menkul kıymetler kategorisinde yer alması gerektiğini duyurmuştu.

Friedman, ICO startuplarının, sermayelerini halka arz (IPO) yoluyla gerçekleştiren şirketlerin de yerine getirdiği gizlilik gerekliliklerini karşılayamamaları sebebiyle şeffaflık konusunda güvenilir olmadıklarını belirtti ve ekledi:

“Bir ICO alanında bu mümkün değil ve hepsi perakende tarafından alınıyor.

Sermayelerini ICO’lar yoluyla arttıracak olan şirketlerin şeffaflık, gözetim ve güvenilirlik konularındaki eksikliği nedeniyle oldukça endişeliyim.”