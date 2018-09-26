Nasdaq, Borsa İstanbul'dan çıktı; payı Varlık Fonu'na mı geçti?

Sabah saatlerinde yaşanan 'teknik arızadan kaynaklı veri akışı problemi’ nedeniyle işlemlere birkaç saatlik ara verilen Borsa İstanbul’la ilgili bir diğer önemli gelişme daha yaşandı. ABD'deki Nasdaq Teknoloji Endeksi, elindeki yüzde 7'lik payı sıfırlarken; Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) payı ise yüzde 73.59'dan yüzde 80.6'a yükseldi.

Reuters’ın haberine göre, Borsa İstanbul'un internet sitesinde yer alan ortaklık yapısı şemasında değişiklik meydana geldi. Şemaya göre, Nasdaq’ın daha önce sahip olduğu yüzde 7’lik payı devrettiği görüldü. 1 Temmuz tarihinde Borsa İstanbul’daki payı yüzde 73.6 olan TVF’nin payı ise yüzde 80.6 olarak şemada yer aldı.

"Nasdaq, çıkış opsiyonunu kullanmış olabilir”

Sözcü gazetesi ise konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, söz konusu değişiklikle ilgili olarak Nasdaq ile yapılan ortaklık sözleşmesinde şirkete çıkış opsiyonu tanındığı ve Nasdaq’ın bu opsiyonu kullanmış olabileceği bilgisi aktarıldı.

Haberde, konuya yakın üst düzey bir kaynağın da ortaklık yapısında görülen bu değişikliğin nedeni ile ilgili olarak, “Nasdaq ile yapılan anlaşmada bir çıkış opsiyonu vardı. Bu kullanılmış olabilir” yorumunda bulunduğu kaydedildi.

Borsa İstanbul 2014 yılında başladığı teknolojik dönüşüm çerçevesinde Apple ve Google gibi devlerin işlem gördüğü ABD'li Nasdaq ile teknoloji transferi anlaşması imzalamıştı. Bu teknolojik dönüşüm kapsamında Genium INET isimli bir yazılım satın alınmıştı. Programın ilk aşamasında BISTECH adı verilen dönüşüm ilk olarak 30 Kasım 2015 tarihinde pay piyasası işlemlerinde kullanılmıştı.