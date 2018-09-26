Borsa İstanbul'un veri dağıtımı yeniden devrede

Borsa İstanbul'da sabah saatlerinde 'teknik arızadan kaynaklı veri akışı yapılamaması' nedeniyle geçici olarak durdurulan işlemler yeniden başladı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada 13.49'da yapılan açıklamada "BISTECH işlem sistemi Pay Piyasası işlemleri 14:00'ten itibaren başlayacak, saat 14:00-14:15 arası tek fiyat emir toplama seansı, 14:15-14:20 arası eşleştirme seansı yapılacaktır." denildi.

Ardından yapılan işlemlere dair bilgiler KAP'ta paylaşıldı.

Sabah saatlerinde veri akışını etkileyen bir teknik arıza nedeniyle piyasalarda yapılan tüm işlemlere ara verilmişt.

Sabah saatlerinde yapılan açıklamada "Veri yayınının sağlıklı olarak yapılamamasından dolayı BISTECH üzerinde çalışan bütün piyasalarda işlemlere geçici olarak ara verilmiştir. Konu ile ilgili olarak daha sonra bilgilendirme yapılacaktır" denilmişti.