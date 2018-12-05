Nasdaq 2019'da Bitcoin vadeli işlemlerine başlıyor

Gonca YAĞCI, (DHA) - Teknoloji borsası Nasdaq, 2019’un ilk aylarında Bitcoin vadeli işlemlerini başlatmayı planladığını doğruladı.



İngiliz Daily Express gazetesi, ABD’nin New York kentinde bulunan Nasdaq teknoloji borsanının gelecek yılın ilk aylarında Bitcoin vadeli işlemlerini başlatacağını doğruladığını yazdı.

Nasdaq’da medya ekibinden sorumlu başkan yardımcısı Joseph Christinat, gazeteye, daha önce sızdırılan haberleri doğrulayan bir açıklama yaptı.



Christinat verdiği röportajda Nasdaq’ın kripto paraları yıllardır gözlemlediklerini ve Bitcoin ürünleri ile ilgili de 2018’de yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Christinat şunları söyledi: \"Bunu yapabilmek için çok fazla para ve enerji harcadık, uzun bir süredir bu konu üzerinde çalışıyoruz. Piyasaların karışmış olması zamanlamamızı hiçbir şekilde değiştirmeyecek. Her ne olursa olsun bunu gerçekleştiriyoruz.\"



Medya sözcüsü, Nasdaq’ın başlatacağı Bitcoin vadeli işlem sözleşmelerinin nakit ödemeli mi yoksa fiziksel mi olacağı konusunda ise bir açıklama yapmadı.

Nasdaq, Kasım 2017’de ilk olarak 2018 ortasına kadar Bitcoin vadeli işlemlerini başlatacağını açıklamıştı. Ancak kısa bir süre sonra daha iyi bir teklif yaratmak için sunumun ertelendiği duyurulmuştu.

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