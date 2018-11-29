Nasdaq 2019'da Bitcoin vadeli işlemler hizmetini piyasaya sürecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Kasım (DHA) – Dünyanın en büyük ikinci borsası Nasdaq, 2019’un ilk çeyreğinde Bitcoin vadeli işlemleri piyasaya süreceğini duyurdu.

ABD merkezli yatırım yönetimi şirketi VanEck ortaklığıyla Nasdaq, 2019’un ilk çeyreğinde, “regüle edilen kripto 2.0 vadeli işlemler tipi kontratlar” dâhil olmak üzere çeşitli Bitcoin vadeli işlemleri piyasaya süreceğini duyurdu.

VanEck Dijital Varlık Stratejisi Direktörü Gabor Gurbacs, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Nasdaq ve VanEck ortaklığının “Bitcoin vadeli işlemleri gibi şeffaf, regüle edilen ve gözlemlenen dijital varlık ürünlerini” piyasaya süreceğini açıkladı. Gurbacs ayrıca VanEck’in, “ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CTFC) ile birlikte çalışarak gözetim ve denetleme hizmetleri için yeni standartlar oluşturduğunu” söyledi.

Bitcoin’i emtia kapsamında işlemlere tabi tutan CTFC, şu ana kadar Chicago Ticaret Borsası ve Chicago Opsiyon Borsası Kurulu’ndan kripto vadeli işlemlerini onaylamıştı.

Nasdaq ile gerçekleştirilen çalışmalarının yanından VanEck, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu’ndan (SEC) ilk Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) onayını almak için çalışmalar yürütüyor. Gurbacs, Fox Business’a konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bitcoin ETF’si onayına hiç olmadığımız kadar yakınız. ABD’nin Bitcoin ETF’sini ne kadar istediği açıkça ortada ve biz de bunu başarmak için buradayız” dedi.