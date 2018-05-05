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BBC Türkçe

NASA'nın yeni Mars aracı yola çıkıyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars gezegenine göndereceği yeni uzay aracı InSight birkaç saat sonra California'daki üsten uzaya fırlatılacak. InSight özellikle Kızıl Gezegen'in yer altını inceleyecek ve Mars'ta yaşanan depremleri ö

05 Mayıs 2018 14:12

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars gezegenine göndereceği yeni uzay aracı InSight birkaç saat sonra California'daki üsten uzaya fırlatılacak.

InSight özellikle Kızıl Gezegen'in yer altını inceleyecek. Araç, robot kollar yardımıyla Mars yüzeyine sismometreler (depremölçer) yerleştirecek.

Projeyi yürüten bilim insanları, Mars'tan toplanacak sarsınstı verileriyle, gezegenin nasıl oluştuğuna dair bilgi edinmeye çalışacak.

Deprem bilgileri yoluyla da, yer altındaki kaya tabakalarının nasıl konumlandığı anlaşılmaya çalışılacak.

Bu, Mars'ın iç yüzeyini incelemeye yönelik ilk proje.

Uzay aracı Vanderberg Hava Üssü'nden Atlas roketi ile yerel saatle 04:15'te (TSİ 14:15) fırlatılacak. Aracın Kasım ayında Mars'a varması bekleniyor.

NASA Kızıl Gezegen'e 1970'lerdeki Viking uzay araçlarıyla da depremölçer göndermiş ancak depremölçerler uzay araçlarının gövdesine yerleştirilmiş olduğu için sarsıntıları ölçmekte başarısız olmuştu.

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