NASA'nın uzay aracı Insight Mars'tan ilk özçekimi gönderdi

Özge DÜZGÜN, İstanbul, (DHA) - ABD uzay ajansı NASA, Insight uzay aracıyla yedi ay sonra gezegene başarılı bir şekilde iniş yaptıktan sonra Insıght’ın ilk özçekim görüntüsünü yayınladı. Mars Odyssey orbiter, uzay aracının, Elysium Planitia olarak bilinen iniş bölgesinden görüntülerini aktardı. Nasa, InSight uzay aracının ve Mars yüzeyinin bir kısmını gösteren bir fotoğrafı tweetledi ve binlerce retweet aldı. Kızıl gezegen Mars yüzeyinden çekilen ilk gündüz fotoğrafında sondanın ayaklarından biri ve ufuktaki gökyüzü görülüyor. Uzay ajansının iki yıllık 633 milyon avroluk misyonu, Kızıl Gezegen\'in nasıl oluştuğuna ve yapısına, çekirdek, kabuk ve mantoyu haritalayarak yeni bir ışık tutmayı amaçlıyor.

