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Yaşam

NASA'nın son keşfi Kepler-452b'yle tanışın: Yaşama elverişli en küçük gezegen!

Kepler-452b, Dünya'ya bin 400 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor

24 Temmuz 2015 00:00

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), uzay teleskopu Kepler'in Dünya'ya benzer bir gezegen keşfettiğini duyurdu. Güneş benzeri bir yıldızın yörüngesindeki gezegen, hem yaşama elverişli koşullardaki bölge içinde keşfedildi, hem de Dünya boyutunda. Bu nedenle bir ilk olma özelliği taşıyor. Gezegenin, Dünya'ya bin 400 ışık yılı uzaklıkta olduğu belirtildi.

Söz konusu gezegene Kepler-452b ismi verildi. Kepler-452b aynı zamanda, yaşama elverişli koşullardaki bölge içinde tespit edilen en küçük gezegen. Kepler-452b'nin yörüngesinde gezindiği yıldız, "Güneş'in kuzeni" olarak tanımlandı. Ancak gezegenin güneşten 1,5 milyar yıl daha yaşlı olduğu bilgisi verildi. Bu yıldız, Güneş'ten yüzde 4 daha büyük ve yüzde 10 daha parlak.

Kepler-452b'nin keşfiyle birlikte, tespit edilen gezegen sayısı 1030'a yükseldi.

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