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Bilim / Teknoloji

NASA'nın plazmalı roketi

NASA, yeni geliştirilen bir roket motorunun Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) denenmesi için anlaşma yaptı.

23 Aralık 2008 02:00

Amerikan Havacılık ve Uzay Kurumu (NASA), yeni geliştirilen bir roket motorunun Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) denenmesi için üretici şirketle anlaşma yaptı.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, roket motorunun ticari üreticisi Ad Astra şirketiyle yapılan anlaşma uyarınca, geliştirilmekte olan plazma temelli Variable Specific Impulse Magnetplasma (VASIMR- [Variable specific impulse magnetoplasma rocket ] - Değişken Özel Amaçlı İtici Manyetoplazma) adı verilen sistem, ISS'nin ABD'ye ait bölümünde dış uzay ortamında test edilecek.

NASA'nın da daha önce incelediği VASIMR adı verilen roket motoru, yüksek yakıt verimliliği için bir plazmayı aşırı sıcaklıkta ısıtıyor ve motoru aşırısıcak gazdan süper iletken manyetik alanla koruyor.

Yeni geliştirilen roket  motoru ISS'teki testi sırasında, bataryalarını şarj etmek ve motora iletmek üzere İstasyon'un güneş panellerini kullanacak.

Ad Astra şirketi, yeni roket motorunu tamamen özel kaynaklar ve yatırımcılardan sağladığı mali olanaklarla geliştiriyor.

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