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Dünya

NASA'nın Kepler uzay aracı uyku moduna girdi

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Ekim (DHA) – ABD Uzay Ajansı’nın (NASA) uzaylı yaşam formu arayan Kepler Uzay Teleskobu, merkeze yeni bilgi akışı sağlamasından günler sonra sistemdeki bir arıza sebebiyle uyku moduna geçti

25 Ekim 2018 21:05

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Ekim (DHA) – ABD Uzay Ajansı’nın (NASA) uzaylı yaşam formu arayan Kepler Uzay Teleskobu, merkeze yeni bilgi akışı sağlamasından günler sonra sistemdeki bir arıza sebebiyle uyku moduna geçti.
NASA’nın internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada şu değerlendirmeler yer aldı:
“Başarılı bir bilgi akışı operasyonunun ardından Kepler ekibi, uzay aracını bir sonraki kampanyası için bilgi toplamaya programlamıştı. 19 ekim Cuma günü ekibin daha önceden belirlenmiş kontrolü sırasında, teleskobun kendisini yakıt harcamayan uyku moduna geçirdiğini gözlemledi. Kepler ekibi şu an arızayı çözmek ve sonrasında gerekli adımları atmak için çalışıyor.”
Yaklaşık dokuz yıldır görevde olan Kepler uzay aracı, 29 Ağustos’ta 19’uncu kampanyası için veri toplamaya başlamış, 5 Eylül’de NASA’dan yapılan açıklamada “iticilerde alışılmadık aktiviteler” sebebiyle aracın konfigürasyonunda bazı düzeltmeler yapıldığı fakat aracın ne kadar yakıtı kaldığının bilinmediği söylenmişti.
 

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