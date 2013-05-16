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Bilim / Teknoloji

NASA'nın Kepler teleskobu arızalandı

Uzaya fırlatıldığı 2009'dan beri yaşama el verişli 132 Dünya benzeri gezegenin varlığını teyit eden Kepler teleskobu, ayrıca yaşama el verişli olma ihtimali bulunan 2 bin 700'ü aşkın gezegen saptadı

16 Mayıs 2013 13:11

NASA'dan yapılan açıklamada, Kepler uzay aracının uzayda yönelimini sağlayan dümenlerinden birinde arıza çıktığı bildirildi. Mühendislerin belirlenen arızayı giderememesi, Kepler'in Güneş Sistemi dışındaki yaşama el verişli gezegenleri bulma görevini artık yerine getiremeyeceği anlamına geliyor.

NASA Proje Müdür Yardımcısı Charles Sobeck, yaptığı açıklamada, "Şimdi yöneltmek istediğimiz yere yöneltemiyoruz. Verileri alamıyoruz" ifadesini kullandı.

 

'Hala umut var'

 

NASA Bilimler Direktörlüğü Yardımcı Yöneticisi John Grunsfeld ise "Ben Kepler'i henüz yenilgiye uğramış saymazdım" diyerek, hala ümit bulunduğunu belirtti.

Uzaya fırlatıldığı 2009'dan beri yaşama el verişli 132 Dünya benzeri gezegenin varlığını teyit eden Kepler teleskobu, ayrıca yaşama el verişli olma ihtimali bulunan 2 bin 700'ü aşkın gezegen saptadı.

Dünya benzeri gezegenleri bulmak için kullanılan Dünya'daki teleskoplardan daha gelişmiş bir donanıma sahip Kepler, son 4 yıl boyunca teleskobunu, 150 binden fazla yıldıza ev sahipliği yapan Samanyolu galaksisine odaklayarak, yıldızların yaydıkları ışıklardaki hafif azalmaları kaydetti. Yaydıkları ışıklarında meydana gelen hafif azalmalar yıldızların önlerinden gezegen geçtiğine işaret etmesi açısında önem taşıyor.

Astronomlar geçen ay yaptıkları açıklamada, Kepler'in, şimdiye kadar bulunan gezegenler içinde yaşama elverişli olma ihtimali en yüksek olarak kabul edilen 2 Dünya benzeri gezegeni keşfettiğini duyurmuşlardı.

Dünya benzeri gezegenleri bulmak amacıyla yürütülen 600 milyon dolarlık Kepler projesi, NASA'ya ait Ames Araştırma Merkezi tarafından yönetiliyor.

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