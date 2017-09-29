T24 LogoT24 Logo
Yaşam

NASA'nın gizli raporu ortaya çıktı: Astronotların seks yapmalarından endişe duyulmuş!

İngiliz astronot Helen Sharman'ın iddiasına göre, NASA kadınlardan oluşan mürettebatı tercih ediyor

29 Eylül 2017 02:50

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin Dünya dışı görevlere karma mürettebat gönderilmesinden endişe duyduğunu yansıtan gizli bir raporu ortaya çıktı. Uzaya çıkan ilk İngiliz astronot olan Helen Sharman'ın iddiasına göre; NASA astronotların uzayda seks yapmasından endişe duymuş.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen New Scientist Live Festival'da bu sabah konuşan Sharman, Mars göreviyle ilgili söz konusu düşünceleri içeren bir resmi bir çalışma yapıldığını ve hiçbir zaman yayınlanmadığını söyledi.

Birkaç yıl önce rapordan haberdar olduğunu anlatan Sharman, NASA raporunda uzaya giden mürettebatın ya tamamen kadın ya da tamamen erkek olması gerektiği sonucuna varıldığını aktardı.

54 yaşındaki astronot, NASA'nın kadınlardan oluşan mürettebatın en uygun tercih olduğunu düşündüğünü, çünkü kadınların daha işbirliği yapmaya daha uygun olduğu, erkeklerin ise liderlik konusunda birbiriyle dalaşabildiğini söyledi.

İngiliz The Sun gazetesine yansıyan habere göre; uzayda cinsel ilişkinin ne gibi sakıncaları olduğu net değil. Ancak 1-1.5 yıl süren görevlerde, uzayda doğum kabus senaryosu olarak değerlendirilebilir.

ETİKETLER

astronotnasauzayseksHelen Sharman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24