NASA'nın çılgın planı Venüs'ün atmosferinde koloni kurmak!

ABD’nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ‘ne (NASA) bağlı HAVOC adlı grubun planına göre Venüs’te bir insan kolonisi kurmak mümkün.

Venüs’teki hava sıcaklığının 462 dereceyi bulduğu, atmosfer basıncının Dünya’nınkinden 92 kat daha fazla olduğu ve gezegenin yüzeyinin kurşunu erittiği düşünüldüğünde akla imkânsız gelen projenin püf noktası ise söz konusu kentin yerde değil havada kurulacak olması.

Bilimadamları, Venüs’ten 50 km yükseklikte şartların Dünya’dakine çok yakın olduğunu ifade etti. Bu yüksekliğe çıkıldığında atmosfer basıncı Dünya’dakiyle hemen hemen aynı. Venüs’ün atmosferi de Güneş’in radyasyon yayan ışınlarından yeterli derecede koruma sağlıyor. Yerçekimi de Dünya’dakine çok yakın.

10 yıla ihtiyaç var

Hava kenti ‘havadan hafif araçlar’ içinde kurulacak. Henüz NASA’nın projeye ayrılmış bir fonu yok. HAVOC grubu ise on yıl içinde planlarının gerçeğe dönüşmesini umuyor.