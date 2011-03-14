-NASAİR, İLK TARİFELİ UÇUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ İSTANBUL (A.A) - 14.03.2011 - Nasair Satış Müdürü Turki Al Jawini, ''Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek için her hafta Cidde-İstanbul arasında 4, Cidde-Adana arasında ise 3 direkt sefer koyduk'' dedi. Suudi Arabistan'ın ilk ekonomik havayolu şirketi Nasair'in, Cidde'den İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ilk tarifeli uçuşunu gerçekleştirmesi dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Al Jawini, Cidde ve Riyad'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Adana ve Hatay'a haftada 11 sefer gerçekleştireceklerini söyledi. Al Jawini, bugün gerçekleştirilen ilk seferin ardından Türkiye'den 3 yeni noktayı uçuş ağlarına kattıklarını ve yurt dışı uçuş noktalarını 21'e çıkarttıklarını ifade etti. Türkiye'nin havacılık sektöründeki en büyük bölgelerden biri konumunda olduğuna dikkati çeken Al Jawini, ''Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek için her hafta Cidde-İstanbul arasında 4, Cidde-Adana arasında ise 3 direkt sefer koyduk. Ayrıca haftada 2 sefer olmak üzere Antakya-Cidde, Antakya-Riyad arasında direkt uçuşlar gerçekleştireceğiz'' dedi. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Buğday da Nasair'in kendileri için önemli olduğunu çünkü Suudi Arabistan'daki ilk düşük maliyetli havayolu olduğunu söyledi. Buğday, ''Nasair'in çok yoğun uçuşları var. Bu yoğun uçuşlarla çeşitli guruplara değişik fiyatlarla bilet imkanı sağlıyorlar. Bu imkanla da Sabiha Gökçen'den, Suudi Arabistan'a, Cidde'ye gidecek, özellikle hem hac hem de umre ibadetini yerine getirecek yolcularımız için çok büyük kolaylık sağlayacaktır'' dedi. İki ülke arasında sivil havacılığın geldiği iyi bir noktada buluştuklarını ifade eden Buğday, ''Diğer taşıyıcılara da bu noktaların açılması bizim için büyük imkanlar ve kolaylık sağlayacak. Yolcularımız için daha değişik tarifelerle, daha değişik saatler ve değişik ücretlerde uçma imkanı sağlayacak'' şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından bir gazetecinin fiyatlar konusundaki sorusu üzerine, Al Jawini, ilk iki hafta için promosyon fiyatının tek yön olarak 140 lira olacağını bildirdi.