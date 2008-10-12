NASA'dan yeni Mars robotu

Mars robotu 2 yıllık ‘geziye’ çıkıyor

Mars'ta 'uzun yürüyüş'

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'a gelecek yıl göndermeyi planladığı yeni sofistike robot için çalışmalarını hızlandırdı.Projenin hayata geçirilmesi için ek mali kaynak arayışlarını sürdürüyor.Başka bir gezegene gönderilen en büyük tekerlekli robot olacak, Mini Cooper marka bir otomobil büyüklüğündeki Mars Science Laboratory (MSL) için ayrılan bütçe, bir süre önce 1,6 milyar dolardan 1,9 milyar dolara çıkarılmıştı.İhtiyaç duyulan para için Kongre'de arayışlarını sürdüren NASA, ayrıca diğer uzay programlarından bu projeye para aktarıp aktaramayacağını da araştırıyor.NASA, ne kadar ekstra kaynak gerektiğini açıklamadı. NASA mühendisleri, ayrıca aracı Kızıl Gezegen yüzeyinde tekerleklerini döndürecek karmaşık motorlar ve robot kolun çalıştırılması gibi bir dizi teknik sorunu da çözmeye çalışıyorlar.MSL'in ağırlığı ve büyüklüğü nedeniyle karmaşık ve gelişmiş motorları olacağını, bunları üretmenin zor olduğunu belirten Mars Keşif Programı Direktörü Doug McCuistion, bu uzay aracının Mars programının geleceği ve diğer gezegenlerdeki potansiyel yaşam arayışları için kritik öneme sahip olduğunu söyledi."Akıllı" robot MSL, 3 metre uzunluğunda ve 850 kilo ağırlığında olmasından ötürü, önceki Mars programlarındaki gibi Kızıl Gezegen'e hava yastıkları üzerinde indirilmesi olanaksız olduğundan, Kızıl Gezegen'in yüzeyine roketle çalışan "uzay vinci" ile bırakılacak.Sistemlerini en az bir Mars yılı çalıştırmaya yetecek küçük bir nükleer güç üreticisine sahip MSL, ayrıca daha sonraki programlarda dünyaya kaya numuneleri getirilmesinin yolunu açacak biçimde tasarlanacak.MSL'in 2009 Eylül veya Ekim ayında uzaya fırlatılması, 2010 Temmuz veya Eylül'ünde Mars'a ulaşması planlanıyor.