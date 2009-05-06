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Bilim / Teknoloji

NASA'dan uzayda ilaç deneyleri

NASA üç farklı antibiyotiğin yerçekimsiz ortamda ne kadar başarılı olduğunu gözlemlemek için PharmaSat uydusunu kullanacak.

06 Mayıs 2009 03:00

NASA, mantarların etkisini azaltmak ve sonlandırmak için geliştirilen üç farklı antibiyotiğin yerçekimsiz ortamda ne kadar başarılı olduğunu gözlemlemek için PharmaSat adı verilen bir uydu kullanacak.

Uydu, içinde Dünya'dan aldığı bira mayasını taşıyacak. İlaç endüstrisinde ilaçların test edilmesinde sıklıkla kullanılan bira mayası olarak bilinen Sacchoromyces cervisiae, insanlara zarar vermiyor ancak, ağırlıksız ortamda ona benzeyen organizmaların nasıl davrandığı konusunda bilim insanlarını aydınlatacak.

96 saat sürece operasyon boyunca, mayaya besin verilecek ve uyku halinden çıkarılacak. Ardından üç farklı konsantrasyonda antibiyotiğe maruz bırakılacak. İşlem sonunda geçen süre boyunca, mayaların ne kadarının hayatta kaldığı yeryüzündeki araştırmacılara uydunun otomasyon sistemi tarafından gönderilecek.

Uzayda yapılan testin aynısı, aynı koşullarda ancak  Dünya üzerinde de gerçekleştirilecek. Bu şekilde yerçekiminin ilacın çalışmasında ne gibi bir etki gösterdiği anlaşılmaya çalışılacak.

NASA'nın minyatür Cubesat uydu teknolojisi ile geliştirilen PharmaSat, üç Cubesat'ın bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. Uydusu operasyon bütçesinin 3 milyon dolar olduğu belirtildi.

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