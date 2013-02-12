NASA'dan uzaya yeni gözlem uydusu

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gelişmiş bir Dünya gözlem uydusunu ABD'nin California eyaletindeki bir hava üssünden uzaya gönderdi.

NASA'ya ait Atlas V roketiyle Vandenberg Hava Üssü'nden fırlatılan Landsat 8 uydusu, Dünya'nın doğal kaynaklarında meydana gelen değişikliklerin belgelenmesi amacıyla 40 yıldan beri sürdürülen bir uzay görevine katkı sağlayacak.

Şimdiye kadar 855 milyon dolar (yaklaşık 1,5 milyar TL) harcanan söz konusu görev, Dünya'daki buzullar, ormanlar ve kıyı şeritlerinin uzaydan izlenmesini içeriyor.

Daha önce uzaya gönderilenlerden daha güçlü algılayıcı cihazlarla donatılmış bulunan Landsat 8 uydusu, Dünya'dan 708 kilometre yükseklikteki yörüngesine oturduktan sonra Dünya etrafında günde 14 defa dönerek yüzlerce fotoğraf çekecek. Uydunun yaptığı günlük işlemleri yönetecek olan ABD Jeolojik Araştırma Merkez, daha önce yönettiği diğer Landsat görevlerinde olduğu olduğu gibi bu görev sırasında da Landsat 8'den gelen görüntü ve verileri, hiçbir ücret talep etmeden internet üzerinden paylaşacak.

İlki 1972'de uzaya gönderilen Landsat uyduları, 1980 St. Helen Dağı püskürmesi, 1986'daki Chernobil nükleer faciasına kadar önemli tarihi olaylara tanıklık ederek belgelenmesini sağladı. Uydular onlarca yıldan beri kuraklığın yeryüzüne etkileri, küresel tarım ürünü çıktısı, eriyen buz dağları ile şehir genişlemeleri gibi olayları uzaydan gözlemleme görevini yerine getiriyor.