T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

NASA'dan tarihi açıklama: 3'ü yaşanılabilir bölge içinde, 7 gezegen keşfedildi!

“Exoplanet” olarak adlandırılan bu gezegenlerin keşfinin evrende dünya dışındaki canlı varlıkların keşfi için önemli bir temel oluşturabileceği düşünülüyor

23 Şubat 2017 00:22

NASA, Dünya’dan 40 ışık yılı uzakta bulunan yaklaşık Dünya boyutlarında, potansiyel olarak su bulundurabilecek 7 yeni gezegen keşfetti. 3 gezegenin yaşanılabilir bölge* içinde bulunduğuna inanılıyor.

NASA, Güneş Sistemi dışında keşfedilen gezegenler için basın toplantısı düzenledi. Güneş Sistemi dışındaki yıldızların yörüngesinde dolaşan “exoplanet” olarak adlandırılan bu gezegenlerin keşfinin evrende dünya dışındaki canlı varlıkların keşfi için önemli bir temel oluşturabileceği düşünülüyor.

Çapları ve kütleleri bakımından Dünya'ya benzeyen gezegenlerin yaşamı destekleyebilecek yapıda oldukları öğrenildi.

Üzerlerinde su bulunabileceği belirtilen gezegenlerin Dünya'ya yakın olduklarına dikkat çekilirken en iyi teleskopların deneyde kullanıldığı ifade edildi.

NASA'nın 2018'de göndermeyi planladığı yeni teleskoplar sayesinde 7 yeni gezegen hakkında daha fazla bilgi elde edilecek.

*Yaşanabilir Bölge: Astronomi ve astrobiyolojide, bir gezegenin, yıldızına olan uzaklığının, gezegenin yüzeyinde sıvı su bulundurabilmesine olanak tanıdığı alandır

ETİKETLER

nasai solar sistemgüneş sistemaçıklamayeni gezegen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24