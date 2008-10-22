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Bilim / Teknoloji

NASA'dan ödüllü ay mekiği yarışması

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 2 milyon dolar ödüllü ay aracı yarışması bu hafta yapılacak.

22 Ekim 2008 03:00

NASA'dan yapılan açıklamada, New Mexico eyaletindeki Las Cruces Uluslararası Havaalanı'nda cuma ve cumartesi yapılacak 2008 Northrop Grumman Ay Aracı Yarışması'na 9 ekibin katılacağı ve roket hareketli araçlarını uçuracakları belirtildi.

Ekiplerin belirlenen zaman dilimi içinde kalkış ve Ay'a inişi canlandıracak biçimde araçlarını uçurmaları gerektiği bildirilen açıklamada, yarışmada araçların navigasyon ve kontrol durumlarının yanı sıra yeniden kullanılabilir roket teknolojisini kullanılıp kullanılmadığına bakılacağı kaydedildi.

NASA, hükümet yardımı olmaksızın, küçük ölçekli iş yerleri, araştırma grupları ve bireysel girişimcilerle çalışan bağımsız mucitlerin katılacağı bu tip ödüllü yarışmalar düzenliyor.

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