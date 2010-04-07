NASA'dan Embryo Nebula

T24- NASA'nın Geniş Alan Kızılötesi Gözlem Kaşifi WISE'ın (Wide-field Infrared Survey Explorer) elde ettiği yeni bir görüntü yayımlandı. Embryo Nebula, IC 1848 ya da W5 denilen Soul Nebula'daki mozaik görüntü görsel bir şöleni anımsatıyor. Dünyadan 6 bin 500 yıl uzaklıkta bulunan Embryo Nebula'sı WISE'ın geçtiği çok sayıda fotoğraftan biri.
Gökyüzünün haritasını çıkarmak üzere 2 ay önce fırlatılan WISE, tüm gökyüzünü kızılötesi ışık bölgesinde tarıyor ve gök cisimlerinin parıltısını topluyor.
320 milyon dolarlık bir proje olan WISE şu ana kadar 250 bin ham görüntü gönderdi, NASA bunların bir bölümünü işlemden geçirip kamuoyunun ilgisine sundu.