NASA'dan Embryo Nebula

T24-

Gökyüzünün haritasını çıkarmak üzere 2 ay önce fırlatılan WISE, tüm gökyüzünü kızılötesi ışık bölgesinde tarıyor ve gök cisimlerinin parıltısını topluyor.



320 milyon dolarlık bir proje olan WISE şu ana kadar 250 bin ham görüntü gönderdi, NASA bunların bir bölümünü işlemden geçirip kamuoyunun ilgisine sundu.