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Yaşam

NASA'dan Einstein deneyi

Dahi bilimadamı Albert Einstein’in genel görelilik kuramı konusunda, bugüne kadarki en büyük deney gerçekleştirilecek.

10 Mayıs 2010 03:00

T24- NASA ile Avrupa Uzay Ajansı’nın ortak deneyi çerçevesinde, birbirinden yaklaşık 5 milyon kilometre arayla uçan üç uzay aracı, uzay boşluğunda birbirlerine lazer ışını gönderecek.


Zamanı değiştiren dalgalar


Güneşin yörüngesine girecek uzay araçlarının her birinde altın platinden hareket halinde küpler bulunacak. Uzay araçları arasında gönderilen lazer ışınları, bu küplerin her biri arasındaki mesafede meydana gelen anlık değişiklikleri ölçmek için kullanılacak. Fizikçiler, 2020’de başlaması beklenen deneyle, Einstein’in kuramında öngördüğü kütleçekim dalgalarının varlığını kanıtlamayı umuyor. Genel görelilik kuramına göre, uzayda kara delikler gibi büyük nesneler çarpıştığında kütleçekim dalgaları oluşuyor ve zamanda değişiklikler meydana getiriyor. (hürriyet)

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