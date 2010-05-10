NASA'dan Einstein deneyi

T24-



Zamanı değiştiren dalgalar



Güneşin yörüngesine girecek uzay araçlarının her birinde altın platinden hareket halinde küpler bulunacak. Uzay araçları arasında gönderilen lazer ışınları, bu küplerin her biri arasındaki mesafede meydana gelen anlık değişiklikleri ölçmek için kullanılacak. Fizikçiler, 2020’de başlaması beklenen deneyle, Einstein’in kuramında öngördüğü kütleçekim dalgalarının varlığını kanıtlamayı umuyor. Genel görelilik kuramına göre, uzayda kara delikler gibi büyük nesneler çarpıştığında kütleçekim dalgaları oluşuyor ve zamanda değişiklikler meydana getiriyor. (hürriyet)