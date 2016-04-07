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Dünya

NASA'dan "Bizim teknoloji onlardan ileri" diyen Bakan Eroğlu'na cevap: Biz hava tahminlerine bakmıyoruz!

Orman Bakanı Veysel Eroğlu, "NASA da kim oluyor" çıkışı ile gündeme gelmişti

07 Nisan 2016 10:48

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun NASA’nın hava tahmini konusundaki çalışmalarını yetersiz bulduğuna yönelik sözlerine cevap vererek NASA’nın hava tahmini işlerine bakmadığını söyledi.

TBMM’de bir grup gazeteciyle sohbetinde, geçen ay açıklanan bir araştırmaya göreNASA’nın Türkiye’yi de Doğu Akdeniz bölgesinde 1998 yılında başlayan ve halen süren kuraklığın son 900 yılın en kötüsü olduğu yönünde bir sonuca ulaştığı haberlerini değerlendiren Eroğlu, “NASA’nın meteorolojik hava tahminleri, bizim gerimizde, geçen yıl yaptıkları tahminleri tutmadı mesela. Bizim teknolojimiz onlardan ileri. NASA da kim oluyor” demişti.

 

"Resmi bir NASA raporu değil"

 

NASA Sözcüsü Sean Potter, Hürriyet’in sorusu üzerine yaptığı açıklamada, kuraklık konusunda yürütülen araştırmanın resmi bir NASA raporu olmadığını belirterek şöyle dedi: “Bahsettiğiniz araştırma, NASA araştırma merkezinden bir bilim insanı da dahil, bir grup bilim insanı tarafından yürütüldü. Resmi bir NASA raporu değildir.” Sean, Eroğlu’nun “NASA’nın meteorolojik hava tahminleri bizim gerimizde” şeklindeki sözlerine ilişkin olarak ise “NASA, hava tahmini uydularının kontrolünü yürütmez ve uygulamaya dönük hava tahminleri yapmaz. Bu Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’nin (NOAA) sorumluluğudur” dedi. 

 

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