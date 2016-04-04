Bakan Veysel Eroğlu: NASA da kim oluyor; bizim teknolojimiz daha ileri!

Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye de dahil Doğu Akdeniz ülkelerindeki 900 yılın kuraklığına dikkat çeken Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi’ne ‘tepki göstererek, “NASA da kim? Biz onlardan iyiyiz!” dedi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) araştırmacıları, kısa süre önce, Türkiye, İsrail, Ürdün, Lübnan, Filistin, Kıbrıs ve Suriye’yi kapsayan Doğu Akdeniz bölgesinde 1998 yılında başlayan ve halen süren kuraklığın, son 9 asrın en kötü kuraklığı olduğunu açıkladı. TBMM’de bir grup gazeteciyle sohbetinde bu durumun sorulması üzerine, Eroğlu, NASA’nın çalışmalarını yetersiz bulduğunu belirterek şunları söyledi:

"Onlar bizden geri"

“NASA’nın meteorolojik hava tahminleri, bizim gerimizde, geçen yıl yaptıkları tahminleri tutmadı mesela. Bizim teknolojimiz onlardan ileri. NASA da kim oluyor? Onlar global ve kuşbakışı bakıyor iklim verilerine. Biz noktasal ve bölgesel tahminler yapıyoruz. Sadece Türkiye’ye değil, çevre ülkelere de bu hizmeti veriyoruz. Denizlerde kurduğumuz istasyonlarla bölgemizdeki en etkin tahminleri yapıyoruz. Onların uyduları varsa, bizim de Göktürk’ümüz var.”

Takip sistemi dükümü

Bakan Eroğlu, Türkiye’de meteoroloji faaliyetlerini 1450 sistem ile takip ettiklerini anlattı. Eroğlu, “Bunlar, 1237 adet otomatik meteoroloji gözlem istasyonu, 78 adet deniz otomatik meteoroloji gözlem istasyonu,72 adet havaalanı otomatik meteoroloji gözlem istasyonu, 10 adet yüksek atmosfer gözlem sistemi, 35 adet yıldırım tespit ve takip sistemi, 16 adet meteoroloji radarı, 2 adet deniz radarından oluşmaktadır” dedi.

"Bıyıklarını kurtaran bakan"

Sosyal paylaşım ağı Twitter hesabından da tepkisini paylaşan Bakan Veysel Eroğlu, 2014’te yazın 3 ay süren kuraklık nedeniyle çok stres yaşadığını belirtmiş ve şunları söylemişti: “İSKİ genel müdürü iken İstanbul’un su sıkıntısını gidermek için çok çalıştık. Hatta, ‘Su kesintisi olursa bıyıklarımı keserim’ demiştim. Bunu hatırlatanlar oldu yazın. Çok şükür bu sefer de bıyıkları kurtardık. Kuraklığa rağmen vatandaşa su sıkıntısı yaşatmadık.”

Nasa hatırası

Bakan Veysel Eroğlu’nun ‘hava tahminlerinde yetersiz ve geri’ bulduğu NASA, sitesinde ‘günün fotoğrafı’ olarak Hubble Uzay Teleskopu’nun çektiği, Samanyolu Galaksisi’nin tam merkezini gösteren bu fotoğrafı paylaşıyordu. Bu fotoğrafta, yaklaşık yarım milyon yıldız bulunduğu ve Samanyolu’nun bu bölgesinin, galaksinin en yoğun ve masif yıldız kümesine sahip olduğu da fotoğrafın altında yer alıyordu.