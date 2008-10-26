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Bilim / Teknoloji

NASA'dan ay taksi

NASA, ayda astronotların uzay giysileri giymeden dolaşmasını sağlayacak yeni aracını denedi.

26 Ekim 2008 03:00

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, ayda astronotların uzay giysileri giymeden rahatça dolaşmasını sağlayacak yeni aracın test sürüşünü yaptı. Astronotlar basınca dayanıklı araç sayesinde normal giysilerle ayda rahatlıkla araştırmalarını yapabilecek.

NASA'nın 2020'deki ay misyonunda kullanılacak minik aracın test sürüşleri ABD'nin Arizona eyaletinde gerçekleştirildi. Ay yüzeyine benzer bir bölgede yapılan test başarıyla sonuçlandı. İki astronot, ay yüzeyinde normal giysilerle seyahat edebilecek.

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