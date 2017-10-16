NASA'dan 9'uncu gezegen açıklaması: 5 farklı kanıt var

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Güneş Sistemi'nde var olduğu düşünülen 9’uncu Gezegen (Planet 9) hakkında açıklama yaptı. Henüz bulunamayan ancak hakkında önemli kanıtlar olan devasa gezegenin, Dünya'ya çarpma olasılığının olmadığı belirtildi.

Sputnik'in The Sun'dan aktardığı habere göre, NASA tüm Güneş Sistemi'nin kaderini değiştirebilecek '9'uncu Gezegen'in (Planet 9) varlığını kabul etti.

'Planet X' olarak da anılan devasa buz gezegeninin Dünya'dan 10 kat daha fazla kütleye sahip olduğu ve Güneş'e Neptün'den 20 kat daha uzak olduğu sanılıyor.

Gezegenin varlığına işaret eden kanıtlar

NASA'nın açıklamasında 9. Gezegen'in varlığı konusunda bilim insanlarının 5 tane kanıt gösterdiği belirtildi.

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü çalışanı astrofizikçi Konstantin Batygin, "Şu anda 9. Gezegen'in varlığına işaret eden 5 farklı eksende gözlemsel kanıt var" dedi.

Bu ipuçlarından bazıları 9'uncu Gezegen'in Kuiper Kuşağı'ndaki gök cisimleri üzerindeki çekim etkisi ile alakalı. Kuiper Kuşağı'ndaki 6 farklı gök cisminin hepsinin aynı yönde elips yörüngelerinin olduğu belirtildi.

Batygin, "Artık böyle bir gezegenin varlığını gösterebileceğimiz 5 farklı kanıt bulunuyor elimizde. Eğer bu kanıtlara rağmen Planet Nine gezegenini görmezden gelirsek, karşımıza daha fazla sorun, çözmemiz gereken daha fazla bulmaca çıkıyor. Bulduğumuz 5 kanıtı da açıklığa kavuşturmamız gerekiyor" dedi.

“Dünya’ya çarpma olasılığı yok”

Komplo teorisyenleri bir süredir 'Nibiru' adı verilen gizemli bir gezegenin Dünya'ya çarpacağı ve insanlığı yok edeceğini savunuyordu. İddiayı yalanlayan NASA, 9’uncu Gezegen'in 'Dünya'ya çarpma veya karanlık günleri getirme' ihtimalinin bulunmadığını belirtti.