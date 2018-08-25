NASA'da staja kabul edildi; hayatının fırsatını bir küfürle kaçırdı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA’da staja başlayan bir kişi, kurumun üst düzey yetkilisi olduğunu bilmediği bir kişiye Twitter’da küfür edince kovuldu.

Naomi H. adlı kullanıcı, staja kabul edilişini Twitter’da “Herkes lanet olası çenesini kapasın. (Shut the f…. up) NASA’da staja kabul edildim” diye müjdeledi.

Mesaj, Twitter’da çok ilgi görünce NASA’dan da sorumlu Ulusal Uzay Konseyi üyesi Homer Hickam, Naomi H’ye “Kullandığınız dile dikkat edin” diye cevap yazdı.

Naomi H, kim olduğunu bilmediği Hickam’a bir küfür savurup “Ben NASA’da çalışıyorum” diye cevap verdi.

Homer Hickam, Naomi’ye “Ben de NASA’dan sorumlu Ulusal Uzay Konseyi’nde çalışıyorum” cevabını verince mesaj silindi.

Hickam, özür dileyen Naomi’nin stajını kaybetmesinde rolü olmadığını belirterek “Benim kimseyi işe alma ya da kovma yetkim yok. CV’sine baktım. Eminim uzay ve havacılık sektöründe iyi bir iş bulacaktır. Bu olay siciline geçmeyecek” diye konuştu.