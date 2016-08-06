Hatay Valisi Ercan Topaca, darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında Türk asıllı bir ABD vatandaşının Antakya'da tutuklandığını açıkladı.

Vali Topaca, Amerika'dan Hatay'a yakınların yanına gelen bir kişinin "FETÖ'nün kripto elemanı olduğu, Türkiye'de cemaatin okullarında okuduğu ve daha sonra Amerika'da cemaatle olduğu ve ABD'ye ajanlık yaptığı" şeklinde gelen ihbar üzerine harekete geçtiklerini ifade etti. İhbar edilen şahsın ABD NASA'da çalışan Türk asıllı bir ABD vatandaşı darbe soruşturmasında tutuklandı

Hürriyet'te yer alan habere göre, belirlenen adresine operasyon düzenlendiğini aktaran Topaca, anne ve babasının yanında olan Türk asıllı ABD vatandaşı Serkan Gölge'nin (36) güvenlik güçlerince gözaltına aldığını dile getirdi.

Topaca, şöyle devam etti: "Şahıs, ilk, orta ve lise eğitimini Hatay'da cemaate ait okulda tamamlamış. Üniversite eğitimini Fatih Üniversitesinde bitirmiş. Daha sonra Amerika'ya giderek orada mastır ve doktorasını yapmış. Belli bir zamandan sonra da NASA'da çalışmaya başlamış. Kendisi, her yıl Türkiye'ye geldiğini, bu yıl da haziran ayının sonuna doğru Antakya'da bulunan anne ve babasını ziyarete geldiğini ve Temmuz'un 25'inde döneceğini belirtiyor. Şahıs, 'FETÖ'nün kripto elemanı olduğu, Türkiye'de okullarında okuduğu ve daha sonra Amerika'ya gittiğini ve onlarla birlikte olduğunu, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ne ajanlık yaptığı' şeklinde ihbar üzerine gözaltına alındı."

Zanlıdan 1 dolar çıktı

Gölge'nin ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek çok fazla bilgi vermediğini belirten Topaca, sadece "FÖTÜ'yü sevmediğini, okullarında okuduğunu ve uluslararası anlamda birçok makalesi olduğunu" söylediğini aktardı. Zanlının üzerinde yapılan aramada 1 dolar ele geçirildiğine işaret eden Topaca, "Şahsın durumu şüpheli olunca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı" dedi.