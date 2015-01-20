NASA, Eskişehir'deki depremi 5 gün önceden bildi mi?

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nde (NASA) kurulan GeoCosmo Bilim ve Araştırma Merkezi’ne yönetici olarak kabul edilen ve ’İyonize Bulutlar’ konusundaki çalışmasıyla tanınan Fransız asıllı Türk bilim insanı Ronald Karel, Eskişehir, Karaçobanpınarı’nda geçen 17 Ocak’ta saat 02.42’de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremi 5 gün önceden bulutları inceleyerek tespit etti.

Vatan'da yer alan habere göre, NASA Küresel Deprem Tahmin Sistemi Başkanı Prof. Dr. Friedemann Freud, Karel’e bir mesaj gönderip, bu başarısı nedeniyle tebrik edip, diğer araştırmacılara da uydudan Türkiye üzerindeki gerek yüksek atmosfer, gerekse iyonosferdeki anormallikleri incelemeleri önerisinde bulundu.

GeoCosmo Bilim ve Araştırma Merkezi yöneticisi Ronald Karel, geçen 12 Ocak’ta NASA Genel Merkezi’ne yarım saat arayla gönderdiği uydu fotoğraflarıyla 7 gün içerisinde Türkiye’de İç Ege-Doğu MarmaraBölgesi’nde 5.0 büyüklüğünde deprem beklediğini bildirdi. Karel’in gönderdiği ve üzerinde iki kırmızı çizgiyle işaretlenmiş kısımda bulutların hareket etmediğine dikkat çekti. Karel, depremin de burada kırmızı bir yıldız ile işaretlenen iri bulut kümesinin yaşandığı kuzey kesiminin tam ortasında meydana geleceğini işaret etti. Karel’in bu saptamalarından 5 gün sonra Eskişehir’in Karaçobanpınarı Mahallesi’nde, saat 02.42’de, 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bulutların yine kendisini yanıltmadığını belirten Karel, önceden tespit ettiği depremin kuvvetinin düşük olmasının biraz kendisini şaşırttığını, ancak diğer taraftan da mal ve can kaybının olmamasının da mutluluk verici olduğunu kaydetti. Stres sonrası alçak atmosfere dağılan iyonların, eğer rutubet yüksek ise iyonize deprem bulutları meydana getirebildiğini belirten Karel, "Bu bulutların hareketleri bilinen meteorolojik bulutların hareketlerine benzemiyor" diye konuştu.

Türkiye üzerindeki bulutları incelemeye devam ettiğini vurgulayan Karel, "NASA destekli GeoCosmo Araştırma Merkezi’nin yönetim kurulunda şu anda çalışmalarımı sürdürüyorum. Sorumlu olduğum 29 ülkeden bilim insanlarının yer alacağı bir çalışma komisyonu kuracağım. NASA’da yaptığımız çalışmalarla, birkaç yıl içerisinde, depremleri önceden bilme fırsatımız olacak" diye konuştu.