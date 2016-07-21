NASA: Yaşamın mümkün olabileceği iki gezegen keşfedildi

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) güneş sistemi dışında 104 gezegen keşfettiğini, bu gezegenlerden ikisinde yaşamın mümkün olabileceğini belirtti.

Sputnik’in haberine göre, Kepler uzay teleskopuyla yapılan gözlemlerde keşfettiği güneş sistemi dışındaki gezegenlerden dördünü incelemeye alan NASA, Dünya ile benzer ve yaşamın mümkün olabileceği iki gezegen keşfettiğini duyurdu.

Dünya'dan 181 ışık yılı uzaklıktaki K2-72 kızıl cüce yıldızının yaşama elverişli koşullara sahip bölgesinde olabileceği belirtilen bu gezegenlerde suyun var olabileceği kaydedildi.

​NASA’dan yapılan açıklamada "Merkür’ün Güneş’e yakınlığından daha yakın bir yörüngeye sahip olsa da, K2-72 gibi bir yıldızın etrafında dönen bir gezegende hayatın olması ihtimaller dahilinde" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca bu keşiflerin North Gemini teleskopu, Hawaii’deki W. M. Keck Gözlemevi, Kaliforniya Gözlem Üniversitesi Otomatik Gezegen Teleskopu ve Arizona Üniversitesi’ndeki bir teleskop ile toplanan bilgiler ışığında yapıldığı ifade edildi.

Bu arada NASA şimdiye kadar, Kepler teleskopu ile bulunan 104 gezegenin yanı sıra güneş sistemi dışında 2000’i aşkın gezegen keşfetti.