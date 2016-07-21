T24 LogoT24 Logo
Yaşam

NASA: Yaşamın mümkün olabileceği iki gezegen keşfedildi

"Merkür’ün Güneş’e yakınlığından daha yakın bir yörüngeye sahip olsa da..."

21 Temmuz 2016 06:48

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) güneş sistemi dışında 104 gezegen keşfettiğini, bu gezegenlerden ikisinde yaşamın mümkün olabileceğini belirtti.

Sputnik’in haberine göre, Kepler uzay teleskopuyla yapılan gözlemlerde keşfettiği güneş sistemi dışındaki gezegenlerden dördünü incelemeye alan NASA, Dünya ile benzer ve yaşamın mümkün olabileceği iki gezegen keşfettiğini duyurdu.

Dünya'dan 181 ışık yılı uzaklıktaki K2-72 kızıl cüce yıldızının yaşama elverişli koşullara sahip bölgesinde olabileceği belirtilen bu gezegenlerde suyun var olabileceği kaydedildi.

​NASA’dan yapılan açıklamada "Merkür’ün Güneş’e yakınlığından daha yakın bir yörüngeye sahip olsa da, K2-72 gibi bir yıldızın etrafında dönen bir gezegende hayatın olması ihtimaller dahilinde" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca bu keşiflerin North Gemini teleskopu, Hawaii’deki W. M. Keck Gözlemevi, Kaliforniya Gözlem Üniversitesi Otomatik Gezegen Teleskopu ve Arizona Üniversitesi’ndeki bir teleskop ile toplanan bilgiler ışığında yapıldığı ifade edildi.

Bu arada NASA şimdiye kadar, Kepler teleskopu ile bulunan 104 gezegenin yanı sıra güneş sistemi dışında 2000’i aşkın gezegen keşfetti.

ETİKETLER

Uzaynasagezegenkeşfedildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24