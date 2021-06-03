NASA, Venüs misyonuna hazırlanıyor

ABD uzay ajansı NASA, en yakın komşu gezegen Venüs'e iki yeni görev planlıyor. Bu, 1978'den bu yana Venüs'ün atmosferine ABD liderliğindeki ilk görev olacak.

NASA'dan yapılan yazılı açıklamada, NASA Keşif Programı kapsamında Venüs gezegeni için 1 milyar dolar bütçeli "Davinci+" ve "Veritas" adlı iki insansız görev yapılacağı duyuruldu. NASA’nın bu görevleri, 30 yılı aşkın bir aradan sonra Venüs için ikinci görev olacak. DaVinci + ve Veritas adı verilen görevlerin 2028-2030 yıllarında gerçekleştirilmesi planlanıyor. DaVinci + kapsamında Venüs'ün atmosferinin araştırılması, Veritas ile gezegenin haritasının çıkarılması öngörülüyor.

DaVinci+ ile ayrıca Venüs'teki "Tesserae" olarak adlandırılan benzersiz jeolojik özelliklerin ilk üç boyutlu yüksek çözünürlüklü görüntüleri de toplanacak. DaVinci+ görevi kapsamında, Venüs'ün nasıl oluştuğu ve geliştiğini anlamak adına gezegenin atmosfer bileşimini ölçecek ve gezegende daha önce bir okyanusun var olup olmadığını araştıracak.

Veritas, Venüs'ün jeolojik tarihini belirlemek ve gelişim sürecini anlayabilmek için gezegeni haritalayacak. Misyon kapsamında, Venüs'ün Dünya'ya benzer pek çok özellik taşımasına rağmen koşulların nasıl değiştiği ve nasıl yaşanmaz bir yer haline geldiği ile ilgili detaylı bilgi sağlanması amaçlanıyor. Yapılan açıklamada, görevlerde Güneş'e en yakın ikinci gezegen olan Venüs'ün neden 'en sıcak' gezegen olduğunun araştırılmasının planlandığı ifade edildi.

NASA Keşif Programı’nda görevli uzmanlardan Tom Wagner, "Venüs hakkında bu kadar az şey bilmemiz şaşırtıcı. Ama bu görevlerin birleşik sonuçları bize gökyüzündeki bulutlardan ve yüzeyindeki yanardağlardan çekirdeğine kadar gezegeni anlatacak. Bu gezegeni yeni keşfetmişiz gibi olacak" dedi. ABD ve eski Sovyetler Birliği (SSCB), geçmişte Venüs'e pek çok uzay aracı gönderdi.

NASA'nın Mariner 2'si

üs'e Venera 7 ile 1970 yılında ilk başarılı uzun süreli inişi yaptı. Verena 7, Venüs'ün güvenilir atmosfer değerlerini veren ilk uzay aracı oldu. 1989'da NASA, Macellan uzay aracını Venüs'ün yörüngesine gönderdi. Macellan, Venüs'ün yüzey şekilleri ile ilgili kapsamlı bilgileri sağlayan ilk uzay aracı oldu. Avrupa Uzay Ajansı da Venüs'ün yörüngesine bir uzay aracı yerleşdi. Venus Express adlı uydu, Nisan 2006'da Venüs'e ulaştı ve sekiz yıldan fazla bir süre çalışmaya devam etti.

ap,dpa,dha,DW/MK,HT © Deutsche Welle Türkçe