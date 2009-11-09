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Yaşam

NASA ve ESA Mars'ın keşfi için birleşti

Amerikan ve Avrupa uzay ajansları NASA ile ESA, Mars'ın keşfi ve Kızıl Gezegen'e gönderilecek uzay araçları için güç birliği yapmak üzere anlaşma imzaladı.

09 Kasım 2009 02:00

Amerikan ve Avrupa uzay ajansları NASA ile ESA, Mars'ın keşfi ve Kızıl Gezegen'e gönderilecek uzay araçları için güç birliği yapmak üzere anlaşma imzaladı.

Avrupa liderliğinde 2016'da Mars'a gönderilecek yörünge aracıyla başlayacak ve 2018'de gönderilecek robotlarla devam edecek işbirliğinin en büyük amacı, Mars'tan Dünya'ya kaya ve toprak numuneleri getirmek olacak.

NASA Başkanı Charles Bolden ve ESA Genel Direktör Jean-Jacques Dordain'in ABD'nin başkenti Washington'ta imzaladığı "niyet mektubu" çerçevesinde oluşturulacak Mars Exploration Joint Initiative (MEJI) girişimi, iki uzay kurumunun, Mars'taki bilimsel, programlı ve teknolojik hedeflerini belirlemesi ve yerine getirmesi için ortak çalışma alanı sağlayacak.

ESA üyesi ülkeler, Kızıl Gezegen'e yönelik uzay çalışmaları için 850 milyon avro kaynak ayırmıştı.

MEJI ile birlikte bu tutarın 1 milyar euroya çıkması bekleniyor.

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