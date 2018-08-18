NASA uzaydan Kuzey Işıkları'nı gösterdi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) uzaydan çekilen Kuzey Işıkları'nın bir resmini yayınladı.

Astronot Aleksander Gerst Uluslararası Uzay İstasyonu'ndayken bu doğal olayı yakalayarak fotoğrafladı.

Gersе, Kuzey Işıkları'yla ilgili duygularını" Çok çarpıcı, bunu her gördüğünde çok çarpıcı. Araştırmacıların daha önce ne olduğunu hiç duymadıkları bu parlaklığı ilk gördüklerinde ne düşündüklerini merak ediyorum" şeklinde dile getirdi.

Kuzey Işıkları — güneş rüzgarının yüklü parçacıkları ile etkileşime girdiğinde oluşan bir manyetosfere sahip gezegenlerin atmosferlerinin üst katmanlarının parlaması. Bu fenomen esas olarak her iki yarıkürenin yüksek enlemlerinde görülür.