NASA 'Uzay'dan İstanbul' fotoğrafı yayınladı

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen İstanbul fotoğrafını yayınladı.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli astronotlar tarafından çekilen İstanbul fotoğrafını yayınladı.

İstanbul'un gece görünüşünde en çok Boğaz üzerindeki iki köprünün de uzaydan belirgin şekilde görünür olması dikkat çekiyor.

Karadeniz ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan yaklaşık 30 kilometre uzunluğundaki İstanbul Boğazı üzerinde yer alan iki asma köprü, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet, ISS'ten ışıl ışıl görünüyorlar.

İstanbul fotoğrafını farklı çözünürlüklerde yayınlayan NASA bilgi notunda, resmin, kentin Asya tarafının büyük kısmını kapsamasına rağmen Avrupa yakasının belli bir kesiminin göründüğünü belirtiyor.

İstanbul'un 13,5 milyonluk nüfusuyla Avrupa'nın en büyük şehirlerinden biri olduğunun vurgulandığı bilgi notunda, fotoğrafın karanlık kesimlerini ormanların oluşturduğu vurgulandı.