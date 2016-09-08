NASA uzayda maden arayışına başlıyor

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), uzay madenciliğine adım atıyor. Cape Canaveral'den fırlatılacak 'Atlas V' roketi Bennu adlı göktaşında maden arayacak. Milyarlarca hatta trilyonlarca dolar değerinde madenlere sahip olduğu düşünülen asteroide ilk ABD misyonu bugün yapılacak.

Birgün'de yer alan habere göre, "Atlas V" roketiyle Cape Canaveral üssünden fırlatılacak "Optik Spektropkopik ve Kızılötesi Görüntüleme Sistemi Regolit Kaşif" (OSIRIS-REx) uzay aracı, güneşin etrafında bir tur attıktan sonra 22 Eylül 2017 tarihinde dünyaya yaklaşıp alçak uçuş yaparak, dünyanın yer çekimi kuvvetini kullanarak kendi hızını artıracak.

Ağustos 2018'de asteroit göktaşı Bennu'ya inecek uzay aracı, robot kol ile 3 saniyede Bennu'dan 60-2 bin gram yüzey malzemesini toplayacak.

Bennu'da yaklaşık 3 yıl kalacak uzay aracı OSIRIS-REx, Mart 2021'de asteroitten ayrılıp dünyaya doğru yola çıkacak. Uzay aracı dünyaya yaklaştığında Bennu'dan aldığı 60 gram maddeyi bir kapsüle koyup atmosfere fırlatacak.

Saatteki hızı yaklaşık 45 bin kilometre olacak kapsülün atmosferde yanmaması için hızının azaltılması 7 gün sürecek.

Uzay aracının 24 Eylül 2023'te UTAH test bölgesine inmesi planlandı.

OSIRIS-REx uzay aracı kapsülünün, dünyaya gönderdikten sonra güneşin etrafında park edileceği ve gelecekteki uzay çalışmaları için hazır tutulacağı bildirildi.