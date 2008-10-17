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Bilim / Teknoloji

NASA 'uzay kokusu' üretecek

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), astronotların uzayın biftek ve sıcak metal gibi koktuğunu anlatmaları üzerine, Dünya'da bu kokuyu oluşturmak için bir kimyager tuttu.

17 Ekim 2008 03:00

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), astronotların uzayın biftek ve sıcak metal gibi koktuğunu anlatmaları üzerine, Dünya'da bu kokuyu oluşturmak için bir kimyager tuttu.

İngiliz parfüm firması Omega Ingredients'tan Steven Pearce adlı kimyagerle anlaşan NASA, astronotları eğitmek için aynı kokunun üretilmesini istedi.

Uzayın nasıl koktuğuna dair biraz bilgileri bulunduğunu söyleyen İngiliz kimyager de, boşluğa çıkıp uzay istasyonuna dönen ve özel giysilerini, başlıklarını çıkaran astronotların anlatımına göre, hepsinin çok özel kokular hissettiklerini belirtti.Pearce, "Pek çoğu uzayın kızarmış biftek ve sıcak metal, hatta bir tanesi motosiklet kaynağı gibi koktuğunu söyledi" dedi.

Pearce'ın bir sanat enstalasyonu için Mir uzay istasyonunun kokusunu yarattığını öğrenen NASA yetkilileri, İngiliz kimyagerden, bir astronot eğitim programı için uzayın kokusunu yeniden oluşturmasını istediler.

"Kızarmış biftek kokusunu ürettik, ama sıcak metal zor iş" diyen Steven Pearce, bunun molekülün yüksek enerjili titreşiminden kaynaklandığını düşündüklerini ve bu kokuyu da ekleyeceklerini söyledi.

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