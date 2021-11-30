NASA, uzay enkazı tehlikesi sebebiyle uzay yürüyüşünü erteledi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), planlanan uzay yürüyüşünü yüksek hızda seyreden uzay enkazının yaratacağı potansiyel tehlike sebebiyle ertelediğini açıkladı. NASA astronotların, uzay yürüyüşü yaparak arızalı bir anten sistemini değiştirmesi planlanıyordu.

NASA astronotları Thomas Marshburn ve Kayla Barron’un yapacağı uzay yürüyüşünün ertelendiği açıklandı. Ertelenme sebebi olarak, uzayda kullanım dışı uyduların yarattığı enkaz parçalarının tehlike arz etmesi gösterildi. NASA açıklamasında “29 Kasım Pazartesi akşamı NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu için bir enkaz bildirimi aldı. Astronotlar için oluşturabileceği riski doğru bir şekilde değerlendirme fırsatının olmaması nedeniyle, ekipler daha fazla bilgi elde edilene kadar uzay yürüyüşünü ertelemeye karar verdi” denildi.

İki astronot, bugün yapılması planlanan uzay yürüyüşünde arızalı S-bandı Anten Alt Grubunu (SASA) yedeği ile değiştirecekti.

NASA Dünya yörüngesinde 27 binden fazla parça enkaz bulunduğunu ve bazı parçaların takip edilemeyecek kadar küçük olduğunu belirtti. Ancak küçük de olsa bu enkaz parçaları, çok yüksek hızda ilerlediği için insanlı uzay uçuşlarını ve robotik görevleri tehdit ettiği belirtildi. Yörüngede 27 binden fazla enkaz var